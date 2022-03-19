中美首腦會談｜樂玉成籲美方要將拜登積極表態切實推進

2022年3月19日，外交部副部長樂玉成在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講時，應詢介紹中美元首視像通話相關情況，強調美方要將拜登總統關於中美關係的積極表態落到實處。



樂玉成表示，3月18日晚上，習近平主席應約同美國總統拜登舉行視像通話，雙方就中美關係、烏克蘭局勢等問題談了整整兩小時，氣氛十分務實，交流也十分坦誠深入。

關於中美關係，拜登總統首先積極評價50年前美中兩國發表的「上海公報」，認為50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。拜登在去年11月曾向習近平主席表達了「四不一無意」的對華態度，這次他重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

習近平主席對拜登的這一表態表示十分重視，強調我們都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，但美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。習近平主席着重就台灣問題強調指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了愈來愈多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。拜登總統重申將堅持一個中國政策，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。兩國元首均表示將致力於管控好分歧，保持密切溝通和交流。

關於烏克蘭局勢，習近平主席闡明了中方關於烏克蘭問題的基本立場，指出中方歷來主張和平，反對戰爭，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。習近平主席專門引用了中國的兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」，敦促有關各方展現政治意願，繼續對話談判，包括美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。習近平主席還強調，確保安全的長久之道在於大國相互尊重，摒棄冷戰思維，不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。拜登總統也介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。