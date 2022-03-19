印度開啟「囤貨」模式　低價購買數百萬桶俄羅斯原油

由於受到西方國家的制裁，俄羅斯將石油打折出售。日前印度石油公司（IOC）和印度斯坦石油公司 （Hindustan Petroleum）低價購買了數百萬桶俄羅斯烏拉爾原油。

《印度時報》3月18日報道稱，印度石油公司（IOC）上周末通過歐洲貿易商Vitol購買了5月交割的300萬桶烏拉爾原油，與布倫特原油當天價格相比，該價格每桶優惠了20美元至25美元。

印度斯坦石油公司本周購買了5月裝運的200萬桶烏拉爾原油。

另據中國媒體《第一財經》3月18日報道，印度官員日前透露，已與俄羅斯達成了採購300萬桶原油協議，將於5月份交貨。該官員還透露，未來印度可能會買更多。

這300萬桶原油由印度石油公司向俄羅斯石油公司購買。有一名印度官員稱，俄羅斯原油的報價比全球基準價格低20%左右，而且由賣方承擔保險和運輸費用，條件十分優惠。

印度是僅次於美國和中國的世界第三大原油進口國，有85%的石油需要進口，對外依存度很高。不過在過往，印度對俄羅斯石油的依賴度並不高，在進口石油中僅佔2%至3%。

3月以來，俄羅斯每天向印度出口36萬桶石油，幾乎是2021年平均水平的四倍。大宗商品數據分析公司Kpler的數據顯示，根據當前的發貨時間表，俄羅斯3月的日均產量有望達到20.3萬桶。