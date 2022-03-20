岸田文雄與莫迪會談　日本擬對印度投資5萬億日圓

訪問印度的日本首相岸田文雄3月19日晚與印度總理莫迪會談，雙方隨後在共同聲明中寫入「嚴重關切烏克蘭衝突和人道危機」。岸田文雄還宣布日本計劃今後5年內將會對印度投資5萬億日圓。



日本《讀賣新聞》3月20日報道，日印首腦共同聲明中，提及烏克蘭核電設施安全的重要性，採取適當的措施應對人道主義危機，並強調立即停止戰爭，必須通過對話與外交解決紛爭。

報道稱，聲明中明確寫道，「所有國家都必須遵循國際法和平解決紛爭，而不是付諸於武力恐嚇與行使武力，企圖單方面改變現狀。」此外，報道還聲稱，針對烏克蘭局勢以及中國，兩國首腦就加強印度洋-太平洋地區合作達成一致。不過，報道稱，在共同聲明中未能寫入點名批評俄羅斯的內容。

此外，在會談後，據報道，岸田文雄還宣布日本計劃今後5年內將會對印度投資5萬億日圓，兩國首腦還就日本向印度提供3000億日圓政府開發援助貸款、在能源等領域進行合作達成一致。報道稱，本次訪問印度是岸田文雄第二次外訪，第一次則是2021年11月訪問英國。

日本右翼媒體《產經新聞》分析稱，與莫迪進行會談時岸田文雄的目標是，把不願譴責俄羅斯的印度留在與日美等國合作的路線上。報道還聲稱，如果印度過於傾向親近俄羅斯，旨在於抑制中國的美日印澳四方安全對話機制內的團結可能會出現不協調。報道援引外務省高官的話稱，「與日本對話後，印度的對俄立場不可能完全改變，讓印度拿出點積極態度就行。」報道還稱，岸田周邊消息人士則透露，「美國也希望同在亞洲的日本承擔起將印度留住的職責。」