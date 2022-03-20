王毅：不贊成用戰爭和制裁解決爭端　在聯合國投票是負責任的態度

中國國務委員兼外長王毅3月20日與阿爾及利亞外長拉馬拉會談後共同會見記者時指，最近與很多亞洲、非洲國家外長交換意見，感覺到世界上很多國家與中國一樣，高度關注烏克蘭危機發展，也有很多共同語言。



王毅指出，他與亞洲、非洲國家的外長都認為，《聯合國憲章》的宗旨和原則應當得到遵循，國際爭端應當通過和平手段來解決，當事方應當盡快停火止戰。

他說贊同拉馬拉外長的一個觀點，在聯合國大會討論烏克蘭問題時，中阿雙方還有不少國家都投了棄權票。棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度。「我們都認為，烏克蘭問題走到今天並非偶然，是各種因素綜合作用的結果，也是多年積累矛盾的爆發，根子在於歐洲的安全問題，北約無限制東擴的作法值得反思。」

王毅表示，從長遠計，歐洲各方還是應本着安全不可分割原則，在尊重彼此合理關切基礎上，通過對話談判，構建起平衡、有效、可持續的地區安全架構。

王毅強調，烏克蘭危機的演變正在超越自身，溢出效應波及全球。包括中國和發展中國家在內的大多數國家既有合理的關切，也有相似的立場。「一是大家普遍認為，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向。」

他稱，二是世界經濟復甦勢頭不應受到破壞。疫情衝擊背景下，不斷升級的單邊制裁，將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊。各國人民並沒有責任為地緣衝突和大國博弈埋單。

王毅續指，三是各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，對待不同意見，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維，反對陣營對抗。

他指四是各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重。這一原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。