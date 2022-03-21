美媒：華府北約正努力「破譯」俄烏談判　否認向烏克蘭施壓

據美媒稱在不了解具體內容的情況下，美國及北約官員們正努力「破譯」俄烏談判的具體情況。但他們表示，美國並沒有向烏克蘭施壓，要求其接受或拒絕具體的讓步。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月20日報道，據了解情況的多個消息來源稱，西方國家對莫斯科參與俄烏談判到底有多大的可信度持強烈懷疑態度——即便這些談判的狀況仍然難以解讀。

報道稱，美國和北約官員認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）在與烏克蘭的談判中並未放棄他最初的要求。

報道指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）「願意考慮對俄羅斯做出一些讓步以幫助結束暴力」的表態讓人們對目前的談判狀況和可能正在考慮的任何和平協議的具體內容產生了更多的疑問。

澤連斯基最近表示，他願意考慮對俄羅斯做出一些讓步，以幫助結束暴力，其中便包括烏克蘭中立政策——儘管是以強有力的安全保障為基礎的中立政策。

「我已經準備好與（普京）進行談判。在過去的兩年裏，我已經準備好了。而且我認為，如果沒有談判，我們無法結束這場戰爭」，澤連斯基在3月20日的獨家採訪中告訴CNN。但他警告說，談判嘗試的任何失敗都可能導致「第三次世界大戰」。

自俄羅斯軍隊2月24日開始進入烏克蘭以來，烏克蘭和俄羅斯的談判代表已經進行了四次談判，下一次談判即將啟動。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月19日在莫斯科的一次媒體活動中就烏克蘭同意保持中立地位的可能性發表了看法。

拉夫羅夫稱：「在我們在烏克蘭的行動結束後，我希望它以簽署一項關於我們所面臨的問題的全面協議而告終」。

「安全問題，烏克蘭的中立地位與安全保障，我記得幾個月前（總統普京）在一次新聞發布會上對我們不擴大北約的倡議發表的評論，他說我們理解每個國家都需要對其安全的保障」，拉夫羅夫說。

2022年3月15日，烏克蘭總統澤連斯基在烏克蘭首都基輔發表講話。（AP）

CNN報道稱，目前關於俄烏談判的細節仍然很少，包括美國在內的許多北約國家在涉及到秘密會談時仍然處於觀望狀態。一位歐洲國防官員稱談判「現在有點像一條黑暗的道路」。

一位熟悉情況的消息人士稱，拜登政府仍然沒有看到普京願意或準備緩和衝突的跡象——這使得美國官員很難對目前的談判狀態持樂觀態度。

該消息人士同時表示，美國並沒有向烏克蘭施壓，要求其接受或拒絕具體讓步，也沒有參與談判進程。

美國國家安全委員會對此拒絕置評。