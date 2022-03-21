烏克蘭局勢｜土耳其稱俄烏接近達成協議　對停火感樂觀

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）3月20日表示，俄烏談判有進展，並接近達成協議，但拒絕透露細節。



土耳其有份斡旋俄烏衝突。該國外長恰武什奧盧20日在南部安塔利亞省（Antalya）表示，俄烏在談判方面取得進展，已見到雙方接近達成協議。

恰武什奧盧又指，若俄烏雙方在目前的立場上不退卻，他仍對停火感到樂觀，但未有對此進一步解釋。

他稱，「土耳其正與兩國的談判小組保持聯繫，因為我們扮演着誠實的調解人和促進者的角色」，惟拒絕透露談判細節。

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）則表示，俄烏正就6點事項談判，包括烏克蘭的中立、去軍事化與安全保障、去納粹化、消除在烏克蘭使用俄語的障礙、頓巴斯（Donbas）地區及克里米亞（Crimea）的地位問題。

卡林指出，俄烏正就4項議題逐步收窄分歧，包括俄方要求烏克蘭放棄加入北約、非軍事化、去納粹化及保護在烏的俄語系人士。