俄烏局勢引發「天然氣囤貨潮」德韓總理「前後腳」親訪卡塔爾洽商

德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）3月19日率領一個由20多名企業家組成的代表團訪問卡塔爾，尋求卡塔爾向德國出口更多的液化天然氣，並加強德卡兩國在氫能領域的合作。



哈貝克表示，德國必須從俄羅斯之外的其他國家進口更多的天然氣，以確保能源安全和穩定。他還說，德國希望與卡塔爾在氫能等清潔能源領域建立更密切的夥伴關係，以加速德國向清潔能源的過渡進程。

德國目前有大約50%的天然氣消費需從俄羅斯進口。隨着烏克蘭局勢持續升級，德國等歐洲國家希望卡塔爾出口更多的天然氣，以緩解歐洲面臨的天然氣短缺問題。卡塔爾能源大臣卡比（Saad al-Kaabi）日前表示，歐洲的能源安全需要各方面共同努力，任何一個國家無力單獨「拯救」歐洲，卡塔爾也沒有足夠產能可以替代俄羅斯向歐洲提供天然氣。

另一方面，韓國國務總理金富謙19日訪問卡塔爾，此行重點是商討能源合作。

韓國國務總理金富謙19日飛抵卡塔爾首都多哈，展開為期兩天的訪問。他20日與卡塔爾首相兼內政大臣哈立德（Khalid bin Mohammed Al-Attiyah）會面，重點就擴大能源合作進行討論。金富謙還將參觀韓國有份參與建設的卡塔爾能源公司北部天然氣田。

卡塔爾是全球主要的液化天然氣生產國和出口國之一。2021年，韓國天然氣消費量中，大約30%來自從卡塔爾進口。