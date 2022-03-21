日本東京疫情降溫措施放寬　新加坡非新冠住院病人多影響「鬆綁」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的Omicron病毒株開始肆虐全球後，如今多地疫情持續放緩。其中新加坡就認為疫情高峰已過，日本踏入2022年以來雖然急增430萬宗新個案，但首都東京的單日確診人數則相隔超過兩個月以來跌至4,000人以下，當地的防止蔓延等重點措施亦會在21日正式結束。



新加坡衛生部3月20日公布的數據顯示，當地新增7,859宗確診個案，其中本土個案有7,733宗，其餘126宗為輸入個案。這亦是新加坡相隔五天以來，單日確診個案再次降至四位數，全國至今累計確診個案增至101.5萬宗。

另外當地再多4名患者喪生，總數升至1198人。衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）19日在Facebook表示，當地的病例傳播率連續17天低過1，認為這一波的Omicron疫情高峰已成過去，與疫情相關的住院人數逐漸減少，但非疫情相關的住院病人數目仍然居高不下，因此指政府在制定新一輪放寬措施時，會考慮這個情況在內。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2021年9月26日，民眾遊覽新加坡魚尾獅公園。（AP）

新加坡20日再有4人名新冠肺炎病人病逝，累計死亡個案達1,198人。

截至19日，該國已有92%人口完成疫苗接種，71%已接種加強劑

過去一天有11,284人出院或完成隔離，目前有1,065名病人仍住院，有139人需要氧氣供應，另有23人在加護病房接受治療。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2020年4月25日，新加坡民眾在家中窗前唱歌，為醫護人員和外籍工人打氣。（Getty）

大阪府病床使用率 降至50%以下

至於日本的疫情方面，當地在21日新增27701宗確診個案，至今有超過613萬宗病例，當中約430萬宗是在這波疫情出現。而在東京再多3855人受感染，比1週前減少大約900人，亦是自1月17日以來，確診人數回落至4,000人以下。不過在21日的個案中，10歲以下兒童患者比例佔20.4%，屬最多個案的群組，65歲以上長者的個案則佔4.5%。

日本全國在21日新增58名死者，總數增至27183人。

人民網21日引述日媒稱，以大阪府為例，新增確診個案2908個，當地的新冠病床使用率為48.9%，時隔大約2個月再次降至50%以下，其中重症病床使用率也已降至26.6%。

新冠肺炎：2022年3月21日是日本連續三天假期的最後一天，有橫濱民眾外出遊玩，他們當然亦需繼續戴上口罩。（AP）

韓國確診宗數回落 放寬私人限聚

而鄰國韓國則在21日再多209,169人確診，全國確診人數則升至超過958萬宗，但已是十天以來首度降至20萬水平。不過韓聯社指出，由於週末的檢測人數通常較少，所以每週一的新增個案會回落。而當地再多329人死亡，疫情爆發至今總共有12,757人病歿。

韓國衛生部門指出，Omicron亞變種BA.2的感染人數上升，估計當地疫情高峰回落速度比預計遲，但政府亦決定同一天放寬防疫限制，包括私人聚會的人數由6人升至8人，惟商店仍需在晚上11時關門。