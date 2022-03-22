美國對中國官員實施簽證限制　稱跨境打壓人權

3月21日是消除種族歧視國際日，當日，美國政府再次以「人權」為由對部分中國官員實施簽證限制。



據美國國務院官網3月21日消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日發布聲明稱，美國國務院正針對中國官員參與「鎮壓中國境內外的少數民族及宗教團體成員和修行者」的行為採取行動。

布林肯聲稱，美國將對那些被認為「對旨在鎮壓宗教和精神修行者、少數民族成員、持不同政見者、人權捍衛者、記者、勞工組織者、民間社會組織者以及中國和其他地區的和平抗議者的政策或行動負有責任或與之同謀」的中國官員實施簽證限制。

布林肯在聲明中特別提到中國政府鎮壓「美國的維吾爾族活動家和其他為美國服務的維吾爾族個人」的行為，並再次聲稱中國政府在新疆正在進行「種族滅絕和反人類罪行」，及鎮壓香港基本自由。

布林肯表示，美國將與國際社會合作以促進對中國官員的問責，包括在中國、美國和世界其他地方。

不過，布林肯在聲明中沒有披露具體官員的姓名。

美國政府對中國人權問題的指責由來已久，中國政府一直否認美國此類指責，並指責美國以人權為武器公然干涉別國內政。

值得注意的是，3月21日是消除種族歧視國際日，在3月18日舉行的第76屆聯大消除種族歧視國際日紀念會議上，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）再次就涉疆問題批評中國。中國常駐聯合國副代表戴兵在答辯中予以堅決駁斥。