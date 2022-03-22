烏克蘭局勢｜澤連斯基重申要與普京會談　尋求結束戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不斷表態要求與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）會面，以求可以結束戰爭。
據英媒3月21日報道，烏克蘭總統澤連斯基21日表示，如果不與俄羅斯總統普京會面，就不可能通過談判結束俄烏戰爭。
報道稱，澤連斯基對歐洲公共電視網絡表示，這樣的會談可以討論烏克蘭被佔領土的未來，但需要更多時間來解決這個問題。
此外，澤連斯基再次提到他之前所承認的現實，即烏克蘭現在無法獲得北約成員資格。
澤連斯基在採訪中表示：「我認為，在我們與俄羅斯聯邦總統會談之前······你無法真正了解他們為了停止戰爭準備做什麼，以及如果我們不準備做出這樣或那樣的妥協，他們準備做什麼。」
近一年來，澤連斯基一直在尋求與普京會晤，但後者一直拒絕，並要求澤連斯基解決該國與莫斯科有關的分離主義地區的「內戰」。
自俄羅斯軍隊2月底進入烏克蘭以來，澤連斯基發出了更為迫切的呼籲，要求進行會談以結束衝突。
然而，他緊接着又表示：「我準備在與俄羅斯總統的會晤中提出被佔領土的問題，但我確信，在這次會晤不會得出解決方案。」
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