韓國青瓦台：不反對總統府遷址　但需協商國安真空問題

韓國青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢3月22日表示，青瓦台不反對候任總統尹錫悅搬遷總統辦公室，但雙方需就國防安全事務可能出現真空的問題進行協商。



朴洙賢22日出席一個廣播電台節目時表示，青瓦台認為總統辦公室搬遷至國防部大樓的工作整體上可在5月10日前順利完成，但國安事務可能因總統府搬遷工作出現真空的問題必須得到解決，因此雙方需要就此事協商。

朴洙賢否認所謂新舊權力較勁的說法，並指青瓦台事先並不知道總統辦公室搬遷計劃，因此文在寅21日與國防部長官和聯參議長討論後，向總統職務交接委員會轉達有關國安真空的憂慮。

他表示，從安全事務真空問題的角度來看，文在寅和尹錫悅的會面更為迫切。

朴洙賢21日曾說，距離新政府成立時日不多，而要倉促搬遷國防部、聯合參謀本部、總統辦公室和幕僚機構等似乎有些勉強。

另外，韓國國防部22日表示，上週獲知總統府遷址國防部大樓所在龍山區的計劃。總統職務交接委員會14日首次請求國防部制定關於總統府遷址龍山的計劃，意味遷址計劃在尹錫悅公布6天前，國防部才接到有關通知。

國防部22日上午提交的書面報告指出，為總統府入駐騰出辦公樓至少需要大約4周的時間，短期內難以清空國防部主樓。