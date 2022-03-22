中歐峰會4月1日舉行　歐盟傳將警告中國勿助普京

在俄羅斯與烏克蘭軍事衝突繼續之際，美國媒體3月22日披露，中歐峰會前美國和歐盟一直在協調立場，美國總統拜登（Joe Biden）協調歐盟一起警告中國不要幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）。



據美國彭博社3月22日報道，4月1日中歐峰會預計不會發表聯合聲明，雙方更有可能在會後發表自己的文本。美國總統拜登即將前往歐洲與歐洲領導人交換意見，歐盟似乎將加強美國對中國的警告，即如果北京試圖緩解對俄羅斯的制裁打擊或向莫斯科提供軍事支持，將面臨嚴重後果。

知情人士和外交信函顯示，歐盟和美國在4月1日舉行的中歐峰會之前一直在密切協調，並將在未來幾天繼續這樣做。

一份文件顯示，幾個歐盟主要國家的大使舉行會議，敦促歐盟強調烏克蘭戰爭可能是中歐關係以及北京作為全球大國形象的決定性時刻。歐盟希望通過強調其在捍衛基於規則的國際體系中的作用來鼓勵中國採取負責任的立場。

不過，消息人士特別提到，雖然歐盟訊息的內容將與拜登同中國國家主席習近平通話的類似，但大多數成員國希望歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以一種不會被視為威脅的方式來表達，因為這些歐盟成員國不想疏遠北京。另一位歐洲外交官表示，歐盟希望保持自己與中國打交道的方式，而不是簡單地附和華盛頓的說法。

除了烏克蘭問題，知情人士透露，馮德萊恩和米歇爾預計將在與習近平交談時表達對立陶宛的支持，一些國家要求明確中國需要在投資協議生效之前取消制裁。其中一位知情人士表示，人權問題也將被提出，但歐盟也將尋求在氣候變化等問題上與北京合作。