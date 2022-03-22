俄羅斯日本和平條約談判叫停之際　克宮邀中國投資　涉有爭議島嶼

俄媒3月22日引述俄羅斯副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫（Yury Trutnev）稱將在（Kuril Islands，日稱「千島列島」）上實行優惠待遇制度，邀請所有投資者，包括來自中國及日本的投資者們。



俄衛網22日引述他向記者稱：「我們期待希望在俄羅斯工作的投資者們。我們邀請所有投資者，包括來自俄羅斯、中國、日本。我相信，會實行這一制度。」

俄衛網稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）已簽署有關向在千島群島註冊的新組織提供稅收優惠的法律。這些組織自註冊起20年內，不會被視為所得稅和財產稅、土地稅和交通運輸稅的納稅單位。此外，這些企業將可以享受7.6%的低保險費率。

俄羅斯稱其領土包括南千島群島，並實際控制四島。日本則將南千島群島稱為北方四島，並將四島稱為國後島、擇捉島、齒舞群島及色丹島。

圖為2018年7月11日，俄羅斯莫斯科紅場舉行的一場球賽中，有表演者在跳舞。（Getty）

有關消息公布，正值俄日關係因烏克蘭問題變得繃緊之際。俄羅斯外交部3月21日稱，作為對東京不友好舉措的回應措施，莫斯科放棄與日本就和平條約進行談判，暫停日本公民免簽證前往南千島群島，退出與日本有關在南千島群島建立聯合經濟活動的對話。

據報道，日本首相岸田文雄在日本國會上院舉行的聽證會上說，俄羅斯退出與日本就和平條約對話的決定「極其強硬，絕對沒有道理，不可接受」。

日本內閣官房長官松野博一22日稱，「解決領土問題並締結和平條約的政府基本方針不變。」他稱：「（俄方）試圖將起因為進攻烏克蘭的事態轉嫁到日俄關係上的做法極其不當，堅決無法接受。」

中國外交部發言人汪文斌2022年3月22日主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌3月22日主持例行記者會，有記者就俄羅斯決定停止與日本的和平條約談判、以回應日方制裁一事提問。他回應道，「我們注意到了有關的報道。中方希望俄日雙方妥善處理有關問題。」

另有記者提問，外交部如何看待在俄中國中小企業的作用。汪文斌稱他願重申，中俄一貫在相互尊重、平等互利的基礎上開展正常的經貿合作。