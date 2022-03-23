俄烏衝突威脅歐洲糧食安全　歐盟擬向農民提供5億歐元應對危機

據財聯社報道，歐盟將首次動用一項農業危機基金，以緩解持續的俄烏衝突對食品生產者的影響，食品行業正面臨高昂的能源價格和一些關鍵產品的短缺等不利因素困撓。

一位歐盟官員表示，歐盟委員會（European Commission）3月23日將提議，使用該項基金提供的近5億歐元支持歐洲農民，作為解決俄烏衝突對農業影響以及確保歐盟糧食安全的一攬子計劃的一部份。

歐盟農業專員Janusz Wojciechowski上週表示，歐盟還在制定措施，允許休耕土地種植蛋白質作物，以避免飼料短缺，並考慮採取措施支持豬肉行業。具體細節將於3月24日之前公布。

烏克蘭是歐盟雞肉和雞蛋的重要供應國，也是全球動物飼料的主要供應國。在俄羅斯封鎖黑海港口後，烏克蘭的出口實際上已經被切斷，且該國現在把重點放在了國內供應上，這導致食品價格飆升。

歐盟各國農業部長3月21日討論了支持農民的措施，後者因俄烏衝突在天然氣、化肥和動物飼料等方面遭受嚴重影響。

俄羅斯是全球重要的化肥出口國，而且還是氮肥主要生產原材料天然氣的主要供應國，其出口份額佔全球氮肥貿易的15%、鉀肥貿易的17%。白俄羅斯則佔全球鉀肥出口市場份額的16%。

法國農業部長德諾爾芒迪（Julien Denormandie）表示，「我們在化肥領域過於依賴從俄羅斯和白俄羅斯進口。」

德諾曼迪還表示，他們與烏克蘭農業部長羅曼·列先科（Roman Leshchenko）進行了交談，並同意在投入和融資方面向該國的食品部門提供幫助。