歐洲擬加速擺脱俄羅斯能源　英國考慮提高核電使用比例

據彭博社援引消息人士報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）考慮提高核能的使用，根據他的設想，到2050年核電將佔英國電力結構的25%。這一戰略旨在促進英國可再生能源的發展，並有助於英國經濟擺脱對俄羅斯化石燃料的依賴。

約翰遜於當地時間3月21日會見了核工業的高管，商討如何推進新項目的發展。據知情人士透露，在會面結束後，英國政府提出了這一目標。目前，政府尚未就任何目標做出最終決定，最早可能在下周公布。

目前核電佔英國電力結構的16%左右。英國正在推進能源安全戰略，重點是發展本國的風能和太陽能，並將核能列為備用能源。

據悉，阻礙核工業發展的問題是建造和核反應堆的鉅額前期成本，最高可達200億英鎊。

英國政府目前的政策是先建造一座大型核電站，可能是法國電力公司（Electricite de France SA）在英格蘭東南部的Sizewell C核電站。該公司正考慮將其Sizewell B核電站的使用壽命再延長20年，至2055年。而另外三個核電站將於2024年關閉。

此外，英國可能重新啟動在威爾士Wylfa建設第二個核項目的計劃，該計劃之前因缺乏資金而擱置。

隨着俄羅斯與西方國家關係迅速惡化，歐洲國家普遍積極追求擺脱對俄羅斯能源的依賴，其中多個國家將增加核電使用列為選擇。除了英國之外，法國總統馬克龍上月宣布，法國未來幾十年將建造至少6座新的核反應堆，同時還將加快太陽能和海上風力發電的發展。

比利時政府近期也表示，原定於2025年關閉的兩座核反應堆的使用壽命將延長10年，至2035年。荷蘭、波蘭和捷克等國也開始積極調整核電政策。