烏克蘭局勢｜美媒：白羅斯軍隊或很快參戰　最快數日內進入烏克蘭

俄烏戰爭將擴大規模？據披露，白羅斯軍隊可能很快就會加入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，白羅斯戰鬥部隊已經做好準備，最快在未來幾天進入烏克蘭。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月22日報道，美國和北約官員稱，美國和北約認為，白羅斯可能很快就會加入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，而且白羅斯已經在採取行動。

一名北約軍事官員21日表示，白羅斯加入俄烏衝突的「可能性」愈來愈大，「俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）需要得到支援，任何幫助都會有用」。

來自白羅斯反對派的消息人士稱，白羅斯戰鬥部隊已經做好準備，最快在未來幾天進入烏克蘭，準備部署數千名武裝人員。

另一名北約高級情報官員表示，北約認為，白羅斯政府「正在為發動針對烏克蘭的進攻做準備」。

截至發稿時，上述消息尚未得到白羅斯方面的證實。

此前，白羅斯中央選舉委員會2月28日宣布關於修改憲法的全民公投結果：65.16%的公民投了贊成票，該決定獲得通過。

在俄羅斯與烏克蘭交戰的背景下，白羅斯將在憲法修正案中刪除「無核」和「中立」條款，修改憲法獲得通過，意味自前蘇聯解體後放棄核武的白羅斯，可以再次擁有核武器。而在俄烏衝突惡化後，理論上俄羅斯可以在白羅斯設置核武器，此舉引發西方媒體高度關注。