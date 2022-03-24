烏克蘭局勢｜安理會未通過人道問題決議草案　中方籲各方加強協調

聯合國安理會未能通過烏克蘭人道問題決議草案，中國與俄羅斯投了贊成票。中國常駐聯合國代表解釋中方立場。



據中國央視報道，美國紐約時間3月23日，聯合國安理會就俄羅斯提出的烏克蘭人道主義局勢決議草案進行表決。

投票結果為2票贊成，13票棄權，決議未能通過。其中，俄羅斯和中國投了贊成票。

據中國常駐聯合國代表團官網23日發布的消息，中國常駐聯合國代表張軍在安理會表決烏克蘭人道問題決議草案後發表解釋性發言。

張軍說，中方就烏克蘭人道局勢提出了六點倡議，中方一直積極參與，始終呼籲各方聚焦人道問題，超越政治分歧，盡最大努力尋求共識，為應對當前的人道危機作出積極努力。安理會最後未能達成最廣泛的一致，令人遺憾。

張軍指出，國際社會普遍希望儘快實現停火，這也是中方的強烈期待。中方對有關決議草案投贊成票，根本出發點是推動國際社會高度重視烏克蘭人道局勢，呼籲有關當事方就人道問題加強協調，切實保護平民，特別是婦女、兒童等脆弱群體的安全，為人員撤離和人道救援行動提供便利。

張軍表示，在烏克蘭問題上，中方始終堅持各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

張軍強調，烏克蘭危機為世界帶來嚴峻挑戰，當務之急要呼籲各方保持最大克制，避免平民傷亡，防止出現更大規模的人道危機。長久之道在於摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中方將繼續致力於勸和促談，為和平發聲、為和平盡力。