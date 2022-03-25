回應北約峰會聲明　中國駐歐盟使團：堅決反對對華施加脅迫和壓力

3月24日，中國駐歐盟使團就北約特別峰會發布的聲明及北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指責中國「用傳播謊言和虛假訊息來支持俄羅斯」一事發布答記者問。



中國駐歐盟使團發言人在3月24日的答記者問中表示，我們注意到北約及其領導人的聲明及言論。有關聲明和言論對中方進行無端指責和猜忌，對中方施加脅迫和壓力，我們堅決反對。

發言人稱，我們有必要提醒北約全面準確了解中方的一貫立場，中方始終主張尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。烏克蘭危機發生以來，中方本着客觀公正的態度，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出了積極努力，發揮了建設性作用。時間將證明，中方站在歷史正確的一邊。北約又做了什麼？任何不帶偏見的人都會得出公正的結論。

發言人表示，作為冷戰產物和全球最大的軍事聯盟，北約秉持舊的安全觀念，持續擴張區域和領域，以「舊冷戰」的手法搞陣營對抗。必須高度警惕並堅決反對「新冷戰」，這不符合歷史發展潮流，也違背世界人民的願望。

發言人特別提到，千萬不要忘記，就在23年前的今天，北約的炸彈開始在南聯盟落下，造成包括中國公民在內的數千人傷亡，數十萬人流離失所。歷史教訓不能忘記。北約應反躬自省，徹底摒棄冷戰思維，按照安全不可分割原則，通過對話談判尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

發言人稱，至於指責中國傳播虛假訊息，這是有人煽風點火，唯恐天下不亂。假的永遠真不了，基於虛假訊息的論調只能更加虛假。

3月24日，北約國家領導人在布魯塞爾舉行特別峰會並發表聲明，呼籲包括中國在內的所有國家維護《聯合國憲章》確定的主權和領土完整原則，維護國際秩序，不支持俄羅斯發動的「戰爭」或幫助俄規避相關制裁，同時對中國「傳播俄羅斯散布的虛假訊息」表示關切。北約秘書長斯托爾滕貝格在會後的記者會上重申了上述立場。

對此，中國外交部發言人汪文斌也在3月24日的外交部例行記者會上作出回應。汪文斌稱，指責中方散布涉烏克蘭的虛假訊息，本身就是在散布虛假訊息。

「化解危機需要的是冷靜理性，而不是點火澆油；恢復和平需要的是對話溝通，而不是施壓脅迫；實現長治久安，需要的是照顧各方的合理安全關切，而不是推行集團對抗，謀求絕對安全」，汪文斌強調，中方的立場同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史的正確一邊，任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破。

2022年3月24日，美國總統拜登（Joe Biden，右二）與日本首相岸田文雄（右三）在比利時布魯塞爾北約總部出席七國集團領導人峰會期間搭肩並行。（AP）

美國總統拜登也在峰會後的記者會上再次表達了對中國援助俄羅斯的看法。拜登表示，中國已了解，如果他們在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供援助，潛在的可怕經濟後果將隨之而來。

拜登同時指出，他在與中國國家主席習近平通電話時並無威脅對方，但明確表示中方幫助俄羅斯的後果。