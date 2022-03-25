美國制裁1中國公司＋朝俄5實體與個人　涉伊朗敘利亞朝鮮武器擴散

美國國務院3月24日宣布依據《伊朗、朝鮮和敘利亞不擴散法案》（ Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act，INKSNA）對5家俄羅斯和朝鮮的實體和個人、1家中國實體實施制裁，內容包括限製美國政府與上述實體和個人進行採購、援助、出口活動。



被制裁的中國實體是Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd.。美國國務院說，該公司向敘利亞提供受澳洲集團（Australia Group）化學與生物武器不擴散機制管控的設備。

澳洲集團是通過實行出口控制統一化來確保其出口不被用於化學或生物武器研發的國家的非正式論壇。國家出口控制措施方面的協作有助於澳洲集團各成員國在化學武器公約和生物及毒素武器公約下最大限度地履行其義務。

INKSNA對中國實體的持續制裁，使人們注意到中國實體在武器擴散中的作用，以及中國實施出口管制以及其防擴散記錄方面的缺陷。

被制裁的朝鮮第二自然科學院外事局（Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau，SANS FAB）等位於俄羅斯與朝鮮的個人和實體，被控向朝鮮導彈項目轉讓敏感物件。

美國和地區盟友此前得出結論，認為朝鮮24日發射一枚洲際彈道導彈。這是平壤政府2017年以來首次發生長程導彈。

美國務院在宣布INKSNA制裁的聲明中說：「這些決定凸顯所有國家必須繼續對DPRK（朝鮮民主主義人民共和國）和敘利亞推進其令人關注的擴散項目的努力保持警惕。我們將繼續努力阻止這些項目並利用我們的制裁授權來揭示向DPRK和敘利亞提供敏感材料與技術的外國供應商，比如這些位於PRC和俄羅斯的實體。」

美國政府在採購、美國政府援助以及出口方面都面對相關限制，為期2年。