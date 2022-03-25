俄烏衝突｜中國國防部：美國製造轉嫁危機從中獲利

近期，美方官員一再宣稱俄羅斯已請求中方提供軍事裝備援助。3月24日，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙就烏克蘭局勢再次澄清稱，「所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假訊息」。



吳謙表示，關於所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假訊息，中俄雙方均已作出澄清。美方近期在烏克蘭問題上一再散布針對中國的謠言，用心險惡、令人不齒，也讓國際社會看清了美方慣於造謠生事的真實面目。

吳謙強調，「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮着建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降温緩和而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升温。我們要求美方立即停止這種造謠污衊、無事生非的卑劣行徑，深刻反思自身在烏克蘭危機發展演變過程中所扮演的不光彩角色，真正為推動烏克蘭局勢緩和做些實實在在的事。」

他說，所謂中方事先知情、默許、縱容等說法，完全是虛假資訊，目的是推卸責任、抹黑中國，中方對此表示強烈不滿及堅決反對。

吳謙說中方的做法，與美方製造危機、轉嫁危機、從危機中獲利的做法，形成鮮明對比；中方希望各方繼續致力於對話、協商、談判，努力盡快緩解事態，繼續為尋求、實現和平，發揮建設性作用。

但在3月22日，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）召開媒體吹風會時被問及「中國對俄軍事援助」的問題。對於這個美國政府此前一口咬定的說法，沙利文卻回應稱，他沒有發現任何有關中國給俄羅斯提供武器裝備的證據。

美國政府澄清自己曾發布的「謠言」。

沙利文說，迄今為止，俄羅斯此次軍事行動中的三個目標，無論是使烏克蘭屈服、增強俄羅斯國力，還是分化削弱西方，「一個都沒有成功」。而「勇敢的烏克蘭人拒絕投降，他們反擊，他們守衛家園。」

但是，當記者問到「普京（Vladimir Putin）是否相信烏克蘭能夠打贏」時，沙利文沒有正面回答。

美國政府似乎已經放棄炒作「中國對俄軍援」。3月21日的白宮記者會上，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在回應「是否收到有關中國給俄羅斯提供物質援助的消息」時稱，「中國大使稱會和俄羅斯保持正常經貿關係。除此之外我們沒有進一步評估。」

俄烏軍事衝突爆發後，美國頻繁指責中國，美國多位議員、政府官員以及媒體等爆料指「俄羅斯開戰後請求中國軍事援助，中方有回應」等消息。拜登還威脅道，如果中國這麼做將面臨嚴重後果。

3月14日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dimitry Peskov）澄清稱，俄羅斯沒有要求中國為俄在烏克蘭的特別軍事行動提供幫助。