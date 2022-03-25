烏克蘭需割地換停火？拜登回應

烏克蘭是否需要割讓領土以實現與俄羅斯達成停火協議？美國拜登（Joe Biden）做出回應，稱這要由烏克蘭人自己決定。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統拜登在3月24日於布魯塞爾舉行的新聞發布會上，當被問及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是否需要割讓任何領土，才能與俄羅斯達成停火協議時回應說，這取決於烏克蘭人的決定。

拜登說：「這完全是基於烏克蘭的判斷。我不認為他們將會這樣做，但會有一個判斷，這取決於他們的判斷。」

據報道，俄羅斯日前向烏克蘭提出六項停火條件，其中包括承認俄羅斯對克里米亞半島的主權、承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立等涉及烏克蘭領土完整的要求。

此前，烏克蘭媒體《每周鏡報》3月10日報道稱，從「可靠外交人士」處獲悉了俄羅斯向烏克蘭提出的六項停戰條件，根據俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的要求，其中前五條要載入烏克蘭憲法。

俄羅斯提出的六項停火條件為：

1、烏克蘭放棄加入北約的要求，保持中立地位。俄羅斯將保證烏克蘭的安全。

2、將俄語作為烏克蘭的第二官方語言，取消所有對俄語的限制。

3、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權。

4、承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立。

5、烏克蘭去納粹化。禁止極端民族主義、納粹和新納粹政黨，廢除現行美化納粹和新納粹的法律。

6、烏克蘭去軍事化。烏克蘭完全放棄進攻性武器，成為非軍事化國家。