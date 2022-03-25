中印關係｜王毅抵新德里　2020年邊境衝突以來　最高級別訪問

印媒披露，中國國務委員兼外長王毅已經抵達印度新德里，將會見印度外長與國安顧問。



據《印度斯坦時報》報道，中國國務委員兼外長王毅已經於當地時間3月24日抵達印度新德里，這是自2020年5月中印兩國軍隊在拉達克東部發生對峙以來，中國高級領導人首次訪問印度。

《今日印度》報道稱，中國外交部長王毅已經抵達印度，並將於周五（25日）在印度首都新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

報道稱，中國外交部長王毅已經抵達印度，此前王毅對印度的訪問經歷了幾個小時的懸念，直到王毅所乘坐的飛機在印度着陸後才得到確認。

2020年9月10日，中國國務委員兼外長王毅（右）在俄羅斯首都莫斯科出席上海合作組織外長會期間會見印度外長蘇傑生（左）。（新華社）

在王毅訪問印度前，雙方就克什米爾問題發生爭執。據中國外交部官網消息，3月22日，王毅在伊斯蘭堡舉行的伊斯蘭合作組織外長會開幕式上的致辭，就克什米爾問題表示：「在在克什米爾問題上，我們今天再次聽到了很多伊斯蘭朋友的呼聲，對此中方抱有同樣的願望。」

印度對王毅的言論做出強烈回應，稱中國沒有理由對查謨和克什米爾問題發表評論，這是印度的內政，王毅的評論是沒有必要的。

《印度快報》稱，王毅已於當地時間3月24日晚抵達新德里。報道稱，在中印兩軍在拉達克實控線沿線的軍事對峙持續了兩年的背景下，北京做出了不同尋常的表態。

2018年11月24日，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（左一）在四川成都舉行中印邊界問題特別代表第二十一次會晤。（中國外交部）

報道稱，王毅上次訪問印度是在2019年12月，以中印邊界問題中方特別代表的身份，與中印邊界問題印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾舉行邊界談判。從那時起，中印邊境情況發生了很大變化。

王毅的訪問正值北京向新德里尋求恢復中印雙邊對話，並為2022年晚些時候在中國舉行的金磚國家（BRICS）峰會做準備之際。

截至發稿時，中國與印度官方均尚未對王毅此次訪問印度予以證實。

3月24日，在中國外交部例行記者會上，針對「王毅本周是否將訪問阿富汗和印度」的提問，發言人汪文斌在回應稱，「如果有消息的話，我們會及時發布。」

中國外交部網站25日上午9時公布消息，當地時間3月24日，中國國務委員兼外長王毅在喀布爾同阿富汗臨時政府代理外長穆塔基舉行會談。

王毅表示，歡迎阿富汗參與共建「一帶一路」。