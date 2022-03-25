美英指責中國之際　馬克龍稱相信中國會盡一切努力阻止戰爭

在英美不斷指責中國在俄烏問題上的立場之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，他相信中國希望盡一切努力阻止烏克蘭戰爭，不會做任何可能使局勢升級的事情。



法國總統馬克龍24日在布魯塞爾舉行的一次新聞發布會上表示，他相信中國仍希望盡一切努力阻止烏克蘭戰爭，不會做任何可能使局勢升級的事情。

馬克龍稱，「中國作為聯合國安理會的成員，作為一個大國，不能做任何（使局勢升級的）事情，只能成為一個調解和温和的力量，幫助我們說服俄羅斯停止這場戰爭」。

他繼續表示，「我願意相信，中國將符合其領土主權的願景，繼續尋求停止這場戰爭，我願意相信，中國不會參與任何形式的升級」。

法國國際廣播電台（RFI）報道稱，馬克龍表示，他此前與習近平主席進行交談時感覺到習近平是一位「分享我們的擔憂」的領導人，他感受到習近平「不贊成這場戰爭」。

俄烏戰事發生後，由於中國一直堅持自己的立場，招致西方不少批評。

美國總統拜登（Joe Biden）不斷警告中國幫助俄羅斯將面臨嚴重後果，美國務卿布林肯（Antony Blinken）日前更是聲稱「中國站在歷史錯誤的一邊」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月19日也緊隨美國向中國發出訊息，警告中國「不要選擇邪惡一方」。

約翰遜警告北京，「支持俄羅斯進攻就像在第二次世界大戰中選擇了錯的一方」，並將此描述為善與惡的較量。

美國駐德國大使3月21日也批評北京「站俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）那邊」。

2022年3月24日，在布魯塞爾舉行的北約領導人特別會議後，英國首相約翰遜出席新聞發布會。（AP）

對於越來越多國家要求譴責俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌3月21日回應稱，中方在烏克蘭問題上一直秉持客觀公正的立場。

汪文斌表示，中方歷來主張和平，反對戰爭，我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。

汪文斌強調，「中方的立場是客觀公允的，同大多數國家的願望相一致。時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。」