俄烏衝突致化肥價格飆升　泰國農產品供應鏈遭衝擊

據環球網3月25日報道，俄羅斯是全球化肥主要出口國，同時也是泰國第三大進口化肥來源國。俄烏衝突爆發以來，美國等西方國家對俄制裁加碼，全球化肥生產和供應受挫，化肥價格一路飆升。作為重要產糧國，泰國農產品供應鏈遭衝擊。

宏昌國際貿易有限公司總經理吉迪蓬表示，從2021年年初到現在，部分化肥價格已經上漲了3倍，對泰國農業生產產生直接影響，推高了農產品的生產成本。農產品是製作各類食品的原料，這導致泰國食品價格上漲，影響到整個供應鏈，最終受影響的是消費者。

泰國肥料和農業貿易協會會長功艾稱，美國等西方國家對俄羅斯實施的制裁也波及到了泰國。我們無法從俄羅斯繼續進口化肥，農業生產受到影響，老百姓的生活會變得困難。

為保護農民利益，泰國政府出台了化肥銷售限價政策，並根據市場變化進行動態調整，保證化肥進口和市場供應，減少化肥這一重要生產資料價格上漲帶來的市場連鎖反應。 同時，泰國農業部也抓緊制定應對措施，包括鼓勵生產和使用有機肥，減少化肥和農業生產資料價格暴漲給農民帶來的影響。

化肥價格上漲只是近期泰國物價全面上漲的一個縮影。俄烏衝突直接造成的國際能源價格波動，已經導致泰國的汽油和柴油價格、居民用電價格、食品價格都在上漲。