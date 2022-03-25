朝媒公開金正恩視察試射導彈片段

朝鮮3月25日宣布早前試射「火星-17」（Hwasong-17）洲際彈道導彈，並公開領袖金正恩到場指示發射的片段。今次是朝鮮相隔逾四年以來再次試射洲際彈道導彈，引起國際社會關注，其中鄰國日本和韓國外長同日舉行電話會談，討論局勢。



日本時事通信社報道，外相林芳正與韓國外相鄭義溶通話大約20分鐘，雙方一同譴責朝鮮試射洲際彈道導彈，重申日韓及日美韓三國將堅決對應。他們亦認為朝鮮增加導彈及核相關的活動，對國際社會帶來深刻的挑戰，同時強調需要根據聯合國安理會決議案，達成朝鮮完全無核化。

朝鮮3月24日成功試射「火星-17」洲際彈道導彈，領袖金正恩與兩名將領一同慶祝。（朝中社/AP）

報道提及林芳正曾於24日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，同意就朝鮮問題緊密合作。他在通話後向傳媒強調，希望日美韓及志同道合的國家在包括高層級別在內共同應對。

另外位於韓國首爾，專門報道朝鮮新聞的NK News指出，朝鮮國營傳媒播放一段經剪接的片段，見到金正恩身穿黑色皮褸和戴上太陽眼鏡，與兩名將領指導「火星-17」的試射情況。

朝中社則提到，金正恩形容今次試射成功向全世界展示朝鮮的戰略武裝力量威力，而且具備不怕任何形式的軍事威嚇的強大軍事技術實力，並繼續與美國的長期較量作萬全準備。報道提及「火星-17」在平壤國際機場發射，最高升至6248.5公里，飛行距離為1090公里，整個飛行時間約71分鐘。

日本防衛大臣岸信夫向日本傳媒表示，從分析結果認為，假如「火星-17」以常規軌道飛行，料可以飛行1.5萬公里以上，估計射程有能力覆蓋包括東岸地區在內的美國全境。