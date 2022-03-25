阿富汗鄰國外長會　俄羅斯與塔利班出席　北京就時間地點回應

美國總統拜登（Joe Biden）召集歐洲領導人商討反擊俄羅斯，施壓北京不要以任何方式支持俄羅斯之際，俄羅斯外交部3月24日宣佈俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）出訪中國計劃。



據俄羅斯衛星通訊社3月24日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在新聞發布會上提到，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將參加3月31日在中國舉行的阿富汗鄰國外長會。

扎哈羅娃說：「3月31日在中國將舉行第三次阿富汗鄰國外長會，俄羅斯代表團將由我們的外交部長拉夫羅夫率領。在活動地中國計劃進行阿富汗鄰國外長們與塔利班代表團的對話。」

2022年2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京會見拉夫羅夫（左）。（中國外交部）

在這同一天，拜登3月24日召集歐盟領導人在布魯塞爾舉行三大峰會，分別是北約特別峰會、七國集團（G7）首腦峰會和歐盟峰會。拜登在講話中闡述了西方協調一致的對俄羅斯制裁舉措，重申對烏克蘭的大力支持。

北約峰會後發表的聯合聲明向俄羅斯拋出「重磅炸彈」：內容包括繼續向烏克蘭提供軍事援助，在斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利建立4個新的戰鬥群等。聲明還點名向中國施壓，要求「中國在內的所有國家，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力，並避免採取任何有助於俄羅斯規避制裁的行動」。

拜登在布魯塞爾新聞發布會上評論中國在烏克蘭事件的作用時說：「依我看，中國清楚其經濟的未來更多與西方有關，而不是與俄羅斯，因此我希望北京不會參與。」