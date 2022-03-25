中國與所羅門群島簽協議　澳洲表擔憂　北京：合作符合國際法

針對太平洋島國所羅門群島官員披露已與中國簽署警務協議，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）3月25日說，任何在所羅門群島建立中國軍事基地的舉動都令人擔憂。3月25日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會回應有關的記者提問。



有記者提問，中國和所羅門群島之間的警務和安全領域合作引發了澳洲方面的擔憂。中方對此有何評論？

汪文斌表示，我們已經多次就中所警務和安全領域合作闡明立場。去年11月，所羅門群島爆發嚴重社會騷亂，民眾生命和財產安全受到巨大的威脅。中方堅定支持所羅門政府止暴治亂，維護穩定，向所方提供了多批警用物資援助，並派出臨時警務顧問組赴所羅門開展培訓，幫助所警方加強自身能力建設，受到所羅門政府和社會各界的廣泛讚譽。

汪文斌強調，中所作為兩個主權獨立的國家，在平等相待、互利共贏基礎上開展正常的執法和安全合作，這符合國際法和國際慣例，有利於維護所社會秩序，有利於促進地區和平穩定，有利於增進中所以及地區各國的共同利益。

圖為11月25日，所羅門群島政府在首都霍尼亞拉頒布宵禁期間，示威者違抗封城令，在當地一間警署附近聚集。（AP）

3月25日報道，達頓受訪時說，應霍尼亞拉的要求，澳洲在所羅門群島有50名警察，他們將留在那裏直到2023年。他並稱，澳洲對任何軍事基地的建立感到擔憂，並會向所羅門群島政府表達這一觀點。

他表示，澳洲希望該地區的和平與穩定，不希望有不穩定的影響，不希望中國的壓力和脅迫持續在該地區展開。

澳洲前總理、亞洲協會政策研究院院長陸克文（Kevin Rudd）認為，所羅門群島和中國之間的安全協議討論是「我們幾十年來看到的最重要的安全發展之一，不利於澳洲國家安全利益的發展」。

他說，所國和中國的協議草案將使中國的海軍和情報船能夠進入霍尼亞拉。當有一個像所羅門群島一樣接近澳洲領海的國家，這對澳洲的直接戰略環境是一個很大的變化。

他強調，數十年來，澳洲根據與美國簽訂的澳新美安全條約（ANZUS）堅持了一項原則，使太平洋島國與澳洲和美國的安全利益保持一致。

澳洲前總理陸克文在第九屆世界和平論壇開幕禮發言。（世界和平論壇微博賬號）

所羅門群島警察、國家安全和懲教部常任秘書Karen Galokale在3月24日披露，所羅門群島與中國簽署涵蓋警務範圍的合作協議，並證實正在討論範圍更廣泛的協議。任何廣泛的安全協議安排都將所羅門群島與澳洲之前簽署的協議相同。

澳洲與所羅門在2018年簽署與部署警察和武裝部隊有關的雙邊安全協議。

澳洲已向太平洋島嶼提供20億澳元的基礎設施融資，以對抗中國日益增長的援助影響力。澳洲還資助了一條連接所羅門群島和澳洲的海底光纖電纜，取代了中國電信公司華為在2018年的投標，因為擔心中國鋪設的電纜會危及區域安全。