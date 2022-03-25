美國監管機構：與中國達成審計協議為時尚早　須全面檢查審計底稿

3月25日，港股低開低走，港股恒生科技指數午後盤中跌至5%，有消息稱，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）與中方達成會計監管協議猜測為時尚早。

據中國媒體財新網3月25日報道，美國公眾公司會計監督委員會3月24日的一份聲明中提到，市場關於PCAOB與中方達成會計監管最終協議的猜測還為時尚早。「雖然我們也將繼續努力尋找切實可行的方案，來解決中國方面的擔憂，但最終，為了代表投資者履行我們的職責，我們必須全面檢查相關審計文件。這是沒有商量餘地的，即便是對於那些來自敏感行業的發行人也不例外。」

值得注意的是，PCAOB還稱，雖然達成監管協議是重要且必要的第一步，但協議的達成並不能代表滿足了《外國公司問責法》的要求；「如果達成協議，我們將進行檢查和調查活動，以確定協議是否能按預期運作，也就是我們真正能夠長期對（已在PCAOB註冊的）中國內地和中國香港的會計師事務所進行全面的檢查和調查。協議若沒有成功執行，將不符合美國法律」。

聲明還提到，將繼續與中國當局會商和接觸，以達成一項合作協議，為PCAOB提供必要的訪問權限，以實現全面的檢查和調查。

報道認為，PCAOB在聲明中重申了他們的基本要求，即在授權範圍內檢查或調查任何審計業務的能力，無論發行人位於何處或來自哪個行業。「這需要完全能接觸到審計工作底稿、審計人員以及與此類審計業務相關的任何其他相關訊息。限制PCAOB去檢查這些已在PCAOB自願註冊的會計師事務所，以及限制PCAOB去檢查在美國資本市場融資、並接受美國聯邦證券法約束的上市公司的審計情況，就是對投資者和公眾享受PCAOB保護權利的剝奪。」

彭博社3月15日報道稱，美國公眾公司會計監督委員會表示，該委員會正與中國監管部門保持積極溝通，願意與中國政府部門保持合作關係，採用目前其與數十家其他國家或地區之間類似的合作方式，開展對相關會計師事務所的檢查和調查。

而就在3月11日，中國證監會也曾指出，「近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會開展溝通對話，並取得積極進展。」