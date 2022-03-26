烏克蘭｜俄羅斯重新制定戰爭目標　外媒分析俄軍或準備撤退

撰文：孟麗艷
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在烏克蘭戰事持續一個月後，俄羅斯突然宣佈已完成首階段主要任務，將專注「解放頓巴斯地區」。分析認為，在戰事陷入膠着後，俄軍或許改變作戰目標，放棄攻佔基輔，開始準備撤退。

據英國路透社3月25日報道，俄羅斯國防部3月25日表示，俄軍第一階段軍事行動主要目標完成，烏軍戰力已被大幅削弱，俄軍從現在起將集中全力對付主要目標：徹底解放頓巴斯。

據路透社報道，基輔附近的戰線已經陷入僵局，兩個主要的俄羅斯裝甲縱隊被困在首都的西北部和東部。一份英國情報報告更描述烏克蘭進行反攻，將俄軍逼退。

報告稱：「烏克蘭的反擊，以及俄羅斯軍隊因過度擴張的補給線而後退，使烏克蘭得以重新佔領基輔以東35公里的城鎮和防禦陣地」

2022年3月24日，烏克蘭敖德薩，反坦克路障被放置在街道上，為可能的俄羅斯進攻做準備。（AP）

路透社援引莫斯科的一位高級外交人士稱，「俄羅斯國防部的聲明是一種挽回面子的方式，可能是減少俄羅斯軍事行動的前奏」。「他們的戰爭目標本比頓巴斯遠大，結果準備不足的部隊四分五裂，對多方的攻擊協調不力」。

不過，這位人士警告稱，「普京（Vladimir Putin）的修辭總是很極端，我們必須看到地面情勢以後再說」。

一個月前，俄軍發動三路攻勢同時進入烏克蘭，一路從東部頓巴斯挺進，一路從南部克里米亞挺進，另一路從北部直逼首都基輔。雖然普京一再宣稱「無意佔領烏克蘭領土」，但在外界看來，佔領烏克蘭全境才是普京的目標。觀察人士認為，如今宣佈新的戰鬥目標，無異於改變普京最初制定的軍事計劃。

法國國際廣播電台（RFI）報道稱，出席歐盟理事會的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在記者詢問時表示：「說這是（俄方）開始撤退或者是失敗還是太早了。」「但這顯示俄方同時發起的攻勢遭到烏克蘭人民英雄般的抵抗，這也是這些日子以來我們所看到的。」

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事實上，俄羅斯入侵烏克蘭的最終目標並沒有那麼明確，普京曾將其描述為對烏克蘭進行「去納粹化」以及「非軍事化」。但俄軍在戰事中停滯不前，經過一個月的攻勢仍未成功包圍基輔，在南部港口城市等多地遭遇激烈抵抗，以致俄軍在戰鬥中傷亡慘重。

俄羅斯國防部表示，開戰以來已有1,351名俄羅斯士兵陣亡，3,825人受傷，但西方國家則估計戰事已造成1.5名俄軍死亡。

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