率聯軍空襲也門胡塞武裝作報復　沙特：供油倘缺利雅得不負責

沙特阿拉伯3月25日發生一系列襲擊，其中位於吉達（Jeddah）一個沙特阿美（Saudi Aramco）油庫3月25日發生大火被擊後發生大火。卡塔爾半島電視台稱阿拉伯國家聯盟指責襲擊是也門胡塞武裝（Houthis）所為，組織隨後發聲明認責。



阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）援引沙特駐聯合國代表團的聲明稱，沙特呼籲召開聯合國安理會會議，討論也門胡塞武裝的叛軍襲擊沙特領土事件。

沙特通訊社報道，在胡塞武裝發動襲擊後，沙特領導的聯軍對也門首都薩那（Sanaa）和荷台達（Hodeida）發起報複性打擊。聯軍發聲明稱，在實現打擊目標前將繼續軍事行動。

當地時間26日早上，沙特為首多國聯軍對也門胡塞武裝控制下的多地展開報復性空襲，作為胡塞武裝前一日對沙特境內多個目標進行彈道導彈和無人機襲擊的回應。

美聯社稱這是胡塞武裝迄今最高調攻擊。

沙特能源部25日稱，在面對眾多襲擊之後，倘全球供油因胡塞武裝短缺，該國概不負責。

+ 1

財聯社3月26日報道，雖然沙特原油設施遭到攻擊並非稀罕事，但具有標誌性意義的是，在這處儲油設施不遠就是沙特吉達濱海賽道，兩地距離20公里，事發時正在舉行F1沙特站的練習賽，全世界觀眾都遠遠望見賽場外升騰起的濃煙。F1賽事週末2天在吉達舉行。

受到襲擊影響，練習賽須延後。

根據多方報道確認，遭到攻擊並起火的是沙特阿美的北吉達散裝廠，距離賽道大約20公里，大約需要半個小時車程。這處設施是負責沙特國內燃油供應的儲存和分發中心，理論上不會對該國的原油出口造成影響。

受到新一輪攻擊影響，使得25日原本處於下跌狀態的國際油價迅速拉昇逾3%，其中布油重新回到120美元附近。

圖為2022年3月25日，F1七屆世界冠軍、平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）就週末進行的F1賽事，在沙特阿拉伯吉達（Jiddah）賽道進行練習。受也門胡塞武裝對吉特的炮擊影響，練習一度推遲。（AP）

事件發生後，沙特軍方發言人表示今天的攻擊目標包括塔努拉角油港（Ras Tanura）和拉比格灣（Rabigh）煉廠。

彭博社能源和商品專欄作家Javier Blas表示，吉達襲擊引發的最大擔憂是它表明了胡塞有能力精確打擊沙特的石油設施。今天被擊中的是（面向）國內的設施，下一次可能會就影響出口了。

根據沙特官方通訊社報道，沙特領導的多國聯軍周五總共攔截也門胡塞武裝的1枚彈道導彈和10架搭載炸彈的無人機。官方表示導彈的目標是奈季蘭，九架無人機飛向該國南部、中部和東部的多個地區，還有一架的目標是紅海海濱城市吉贊。

值得一提的是，短短五天前胡塞武裝剛剛發起過一輪針對沙特多地的攻擊。根據財聯社此前報道，中石化與沙特阿美合資的Yasref煉油廠也遭到攻擊。在上一輪攻擊後，沙特外交部也通過官方媒體發聲稱，沙特政府將不會對因胡塞武裝攻擊造成的全球原油短缺揹負責任。

BOK金融集團交易業務高級副總裁Dennis Kissler對媒體評論稱，在俄烏衝突的同時又在沙特出現了襲擊，如果這兩個地區持續動盪，不會有人想在這個時候做空原油。在市場供應緊張的情況下，這種消息會推動油價持續攀升。

胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）其後稱，他們用導彈襲擊沙特阿美公司（Aramco）的設施，用無人機襲擊塔努拉角油港和拉比格灣的煉油廠，並針對首都利雅得（Riyadh）重要設施發動襲擊。

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）在Twitter推文，對事件表示強烈譴責。

I strongly condemn the reported attack today on Saudi Arabia's energy infrastructure.



This comes at a time when oil markets are extremely volatile and the world is navigating a growing energy crisis. — Fatih Birol (@fbirol) March 25, 2022

卡塔爾外交部25日發表聲明，強烈譴責也門胡塞武裝的攻擊。聲明內文稱，蓄意破壞石油和其他重要的基礎設施嚴重違背國際法準則，將危及全球能源供應穩定。卡方一貫反對任何組織以任何借口破壞他國民用設施。