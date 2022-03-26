歐盟年初提議禁運俄羅斯煤炭　德國拒絕

兩名消息人士稱，在起草對俄羅斯制裁措施的早期階段，一個想法在布魯塞爾得到了支持，那就是禁止進口俄羅斯煤炭，直到歐盟（EU）最大的經濟體德國否決了這一提議。

英媒3月26日報道，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，正在集結軍隊，歐盟政策制定者從去年12月開始起草新的制裁措施，並在2022年1月向歐盟各國提交了第一份可能採取的措施清單。

由於歐盟依賴俄羅斯的化石燃料，尤其是天然氣和石油，制裁措施中並不包括大部分能源進口。

但兩名熟悉該計劃但不願透露姓名的歐洲外交官告訴路透，該計劃包括禁止進口煤炭。

其中一名官員表示，此舉的目的是向俄羅斯表明，歐盟對能源制裁是認真的。歐盟各國對能源制裁的分歧最大，因為措施在打擊俄羅斯的同時將直接打擊歐盟經濟。

這項措施也符合歐盟的氣候政策。長期以來，歐盟一直將煤炭作為必須逐步淘汰的污染最嚴重的能源之一。

但官員們表示，最依賴從俄羅斯進口煤炭的歐盟國家－德國對此表示反對。

德國常駐歐盟代表拒絕就此事置評。該代表直接負責歐盟制裁談判。

當第一輪制裁於2月24日獲得批准時，沒有跡象表明將禁運俄羅斯的煤炭。當日俄羅斯入侵烏克蘭，並將其稱為「特別軍事行動」。

在歐盟針對俄羅斯銀行、寡頭、鋼鐵和國防的連續三輪制裁中，俄羅斯煤炭禁運也未在列。

隨着歐盟接近獲得替代能源供應，包括與美國達成天然氣協議，德國可能會改變立場。

德國副總理、經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）周五表示，德國政府已減少了對俄羅斯煤炭的依賴，並希望在今秋之前停止所有煤炭進口。

歐盟領導人也討論了對俄羅斯石油的禁令，但包括德國在內的一些國家也批評了這一想法，並反對停止從俄羅斯進口天然氣。俄羅斯提供了歐盟大約40%的天然氣需求。