烏克蘭︱俄羅斯警告若拒絕使用盧布支付天然氣　將帶來災難後果

俄羅斯政府警告，指若西方國家拒絕使用盧布作為天然氣付款，歐洲將會面臨經濟動盪，導致歐盟的衰退潮。



俄羅斯入侵烏克蘭後，西方回報強烈制裁，在3月23日總統普京（Vladimir Putin）宣布要求俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），繼續向「不友好」的歐洲國家提供天然氣，但只接受盧布支付。因受制裁影響，俄羅斯接受歐元付款已變得毫無意義。

圖為2021年10月，在俄羅斯普里戈羅德諾耶離港的一架，裝着液化天然氣的運輸船。（AP）

現距離支付限期只餘4天，俄羅斯外交部在25日警告稱，如相關國家拒絕使用盧布支付天然氣出口，將面臨經濟動盪，讓歐洲國家陷入衰退。外交部表示，若俄羅斯脫離世界貿易組織，會令情況進一步加劇。

分析認為，若歐盟國家以盧布支付，雖然可以暫時舒緩全球能源價格，但亦會破壞制裁效果，同時支撐盧布以免進一步貶值。在西方向俄羅斯實施制裁後，盧布匯價已大幅下跌，俄羅斯政府正用盡方法避免貨幣貶值以致陷入崩潰。

同時的，嚴重依賴俄羅斯天然氣的國家，若堅持拒絕使用盧布支付，將出現能源不足。雖然目前冬天已過天然氣需求下降，但企業仍會無法承受，結果亦將衝擊歐盟經濟。