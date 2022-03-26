北約峰會後埃爾多安表態：不會跟風制裁俄羅斯　不能讓民眾挨凍

據俄塔社報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在參加北約峰會後返程的航班上對記者說，土耳其政府將無法加入對俄羅斯的制裁，因為不能讓本國公民在沒有俄羅斯天然氣的情況下挨凍。



土耳其《自由報》（Hurriyet）3月25日援引埃爾多安的話說：「在制裁方面，我們正在研究某些聯合國準則，但別忘了我們不能把（土耳其）與俄羅斯的關係放在一邊。你們知道，我很久以前就解釋過這一點，因為如今如果單就天然氣而言，我們使用的天然氣約有一半來自俄羅斯。除此之外，我們正在與俄羅斯一起建設阿庫尤核電站（Akkuyu）。我們不能忽視這一點。當我告訴法國總統馬克龍這一點時，就連他都說我是正確的。我們必須保護這種敏感性，首先，我不能讓土耳其的民眾在冬天挨凍，其次，我不能完全重開我們的這個行業。」

埃爾多安重申，土耳其政府「應該保護他們的公民」。他補充說：「我們有一個擁有8500萬人口的國家。我們承擔着各種義務。除此之外，我們還向烏克蘭人運送了56輛載有人道主義援助物資的卡車，我們向他們提供食品、衣服和藥品。運送數量還將增加。」

俄羅斯塔斯社指出，土耳其政府多次表示，不打算加入對俄羅斯的制裁，以免損害本國經濟，並與俄羅斯保持一個開放的對話渠道。

自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普京）2月24日宣佈對烏克蘭採取特別軍事行動後，西方國家對俄羅斯個人以及實體已經實施了多項制裁。