俄羅斯莫斯科證券交易所3月28日起恢復所有股票交易

當地時間周六（3月26日），俄羅斯央行宣布，從3月28日起恢復莫斯科證券交易所所有俄羅斯股票的交易，交易時間為莫斯科時間10時至14時（香港時間15時至19時）。



財聯社報道，3月24日，俄羅斯莫斯科證券交易所覆盤，MOEX指數50只成份股中有33只股票恢復交易，這也是該證券交易所關閉近一個月之後首次交易。

不過，在4月1日之前，外國人將不允許出售股票，也不允許賣空。此外，俄羅斯政府要求本國主要主權財富基金購買價值數十億美元的股票，以支撐股市。

在一系列護航措施保障下，莫斯科交易所周四（3月24日）和周五（3月25日）兩個交易日順利落下帷幕。俄羅斯MOEX指數周四收漲4.37%，周五收跌3.66%。

周五俄羅斯國際航空公司（Aeroflot）股票暴跌13%，連續第二日下跌，天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）下跌7%。

據報道，2021年上半年，莫斯科交易所所有交易股票中，超過80%為外國基金持有。其中美國和加拿大佔54%，英國佔22%，另21%為歐洲其它地區。

未來資產全球投資公司駐紐約基金經理Malcolm Dorson指出，莫斯科股票市場大部分是由國際投資者組成的，因此不允許外國人拋售意味着，目前這並非真正的市場。「考慮到俄羅斯已經被踢出大部分相關基準股指，任何追蹤這些股指的人都可能面臨強制拋售的壓力。僅禁止外國人拋售這一步就限制了恢復交易可能出現的潛在波動。」

此外，為了保障俄羅斯金融方面的安全與穩定，俄羅斯總統普京近日宣布，俄羅斯向歐盟成員國和美國等「不友好國家」供應天然氣將以盧布為結算貨幣。此舉一方面可以降低供應天然氣時獲取美元或歐元收益的賬户被凍結的風險，另一方面則可以加速「去美元化」進程。