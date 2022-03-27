疫情｜Omicron BA.2襲多國　佔美國東北病例約半　官籲快打加強劑

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2正在多國傳播，導致疫情升溫。美國政府3月24日稱BA.2確診個案已佔美國東北部地區確診個案總數的約50%，更有專家指美國BA.2個案數據含糊，難以預測疫情並作出回應。



美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）3月24日稱，目前BA.2確診個案佔美國全國確診個案總數的約35%，但BA.2確診個案已佔東北部地區確診個案約50%，這是政府如此仔細地觀察BA.2傳播情況的原因之一。她指雖然BA.2的傳染力更強，但它引發的病情看來並不比原始BA.1版本引發的病情更嚴重、對疫苗的抵抗性也不會更強。

她稱看到東北部一些地區個案增加，以及在一些污水監控系統的發現也增加。她稱一些地區的住院率有非常小幅的增加，但不是發生在重症個案、也不是發生在留院深切治療部的個案。

她呼應白宮官員向國會呼籲批准220億美元緊急新冠肺炎撥款的要求。她稱：「我們有檢測盒，我們有療法，但我們需要能購買它們，以及將它們運送並用在美國人身上。而如果我們沒有這撥款，這就是風險所在。」她也呼籲人們儘快接種加強劑。

圖為2021年12月27日舉行的例行記者會，白宮疫情首席顧問福奇（左）及CDC總監瓦倫斯基（右）出席。（AP）

BA.2引致的疫情或較難預測，政府亦難以採取適當措施來應對。美聯社3月26日稱，很多人在家進行快速測試後，沒向政府申報自己的病毒檢測結果，衛生部門也沒主動收集這些資料，導致難以預測實際感染人數。

侯斯頓衛理公會醫院（Houston Methodist）專家馬瑟（James Musser）表示，美國的BA.2個案數據含糊不清，專家需要盡量取得更多實時數據，為決策提供訊息。

美國的單日新增確診與染疫死亡個案有下降趨勢。《紐約時報》引述消息人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府計劃讓50歲或以上人士接種第2針的疫苗加強劑，包括輝瑞或莫德納疫苗。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月24日，日本東京民眾在上野公園賞櫻。（AP）

日本

日本《產經新聞》3月26日稱，BA.2將成為全國的主流病毒株，預料到4月底，全國將有近100%確診個案是BA.2個案。報道稱，外界憂慮日本放寬防疫措施後，更多民眾外出會增加BA.2傳播的機會，引發的新一波疫情或會比第六波疫情更嚴重。

東京大學病毒學副教授佐藤佳指，Omicron亞型BA.1.1傳染力稍高於BA.1，而BA.2的傳染力比BA.1.1更高。

日本3月26日新增47,338個確診個案，新增死亡個案100個。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月23日，英國倫敦滑鐵盧車站的旅客。（Getty）

英國

英國政府3月25日表示，BA.2目前是英國的主流病毒株。政府估計，現時BA.2個案佔英格蘭（England）確診個案總數的約93.7%。

英國3月25日新增77,509個確診個案，新增172個死亡個案，他們都是在收到病毒檢測陽性結果後的28天內死亡。

德國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月22日，德國柏林一名男子在坐地鐵時戴口罩。（AP）

德國

德國羅伯特・科赫研究所（RKI）3月24日的報告稱，德國BA.2個案佔全國確診個案總數的比例愈來愈高，而BA.1個案所佔的比例正減少。「本地」新聞網站德國版（The Local Germany）3月25日稱，德國衞生部門首次在一週內錄得150萬個確診個案，根據最新數據，在隨機抽取的病毒樣本中，BA.2個案所佔的比例約為72%。

RKI於3月25日公布，全國在過去24小時錄得296,498個確診個案，新增死亡個案288個。