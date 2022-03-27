伊朗核協議復遵談判是否接近達成共識　美國與伊朗及歐盟各說各話

歐盟和伊朗代表分別在3月26日和27日稱，各方為恢復履行《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）舉行談判，目前談判接近達成共識。但美國代表27日指，美方對這說法沒信心。



歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月26日在多哈論壇（Doha Forum）國際會議上指，「我們現在非常接近達成協議，我希望這是可能的。」他相信，協議相關方會在幾天內達成協議。

伊朗核協議：圖為2022年3月27日，歐盟外交官莫拉（右二）在伊朗德黑蘭與包括伊朗首席核談判代表卡尼 （左三）在內的代表會面。（AP）

伊朗也相信各方即將就恢復履行核協議達成共識。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的高級顧問哈拉齊（Kamal Kharrazi）表示：「是的，它即將發生。這取決於美國的政治意願。」

哈拉齊稱，在恢復履行核協議前，美國須將伊朗革命衛隊（IRGC）從恐怖組織黑名單中剔除。他說：「伊朗革命衛隊是國家軍隊，它被列為恐怖組織肯定是不可接受的。」

美國看法不同

美國對伊朗核協議談判進度的看法卻與歐盟和伊朗有矛盾。美國伊朗問題特使馬利（Robert Malley）27日稱，對於各方即將就恢復履行核協議達成共識的說法，他感到沒信心，數個月前他們也曾認為各方非常接近達成共識。

他指在任何談判中，當有問題懸而未決時，各方收窄彼此之間的差距是困難的事。

馬利稱，無論發生什麼事，很多對伊朗革命衛隊的制裁都將繼續實施。