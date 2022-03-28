東盟四國外長將訪華　中方：推動周邊率先落實全球發展倡議

中方3月28日宣布，應中國國務委員兼外長王毅邀請，印尼外長、泰國副總理兼外長、菲律賓外長、緬甸外長會在3月31日至4月3日期間，分別對中國進行訪問。



據中國外交部官方網站3月28日消息顯示，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上透露，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、泰國副總理兼外長敦（Don Pramudwinai）、菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）、緬甸外長温納貌倫將於3月31日至4月3日分別對中國進行訪問。巴拿馬外長莫伊內斯（Erika Mouynes）將於4月4日對中國進行訪問。

汪文斌表示，印尼、泰國、菲律賓、緬甸四國均是東盟的重要成員，是中國的友好鄰邦和高質量共建「一帶一路」的重要夥伴。新冠肺炎疫情爆發以來，中方一直以靈活的方式與東盟各國保持經常往來和溝通。

汪文斌指出，四國外長來訪再次體現中方與東盟鄰國間的親密友好關係，以及各方對推進中國東盟合作的高度重視。今年是中國東盟全面戰略夥伴關係的起步之年，中方期待通過此次訪問，與各方共同落實去年中國東盟建立對話關係30週年紀念峰會的成果共識，推動全球發展倡議在周邊率先落地，攜手打造和平安寧、繁榮美麗友好的共同家園。

他稱，中方還將與各方就現時地區和國際形勢深入交換意見，為地區和平穩定和世界繁榮發展注入更多正能量。