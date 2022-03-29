烏克蘭局勢｜俄烏談判代表懷疑中毒　華府：疑受環境因素影響

美國傳媒3月28日報道，英超球會車路士（Chelsea）班主、俄羅斯富商艾巴莫域治（Roman Abramovich）和至少兩名烏克蘭談判代表懷疑中毒，但華府官員認為，他們出現的徵狀可能受環境因素影響。



據《華爾街日報》報道，艾巴莫域治與至少兩名烏克蘭談判團高級成員，包括烏克蘭議員烏梅羅夫（Rustem Umerov），3月初在烏克蘭首都基輔（Kyiv），參與俄烏停火談判後出現中毒症狀，包括眼紅、持續流淚及面部、手部脫皮等。據悉他們並無生命危險，而且情況已經好轉，但目前未知導致症狀的原因。

有知情人士指，將可疑的襲擊歸咎於俄羅斯的強硬派，為了破壞會談而下毒。一位與艾巴莫域治關係密切的人士表示，目前尚未清楚元兇。

車路士班主艾巴莫域治遭英美等國家列入制裁名單，導致出售車路士的計劃受到波及。（Getty Images）

專責調查的網站Bellingcat同日引述消息人士報道，並稱負責調查事件的專家認為，從毒素和計量的選擇顯示，談判代表疑似遭受「一個沒有確定的化學武器下毒」，目的是很可能是恐嚇受害者，而不是對其導致永久傷害。

不過各方都傾向淡化事件，一名美國官員表示，情報界認為事件很大可能是由環境因素引起；烏克蘭談判代表多里亞克（Mykhailo Podolyak）指各方充斥很多猜測和陰謀論。而被指是其中一名受害者的烏梅羅夫則敦促外界不要相信未經證實的訊息。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則表示，建議任何與俄羅斯談判的人不要吃或喝任何東西，甚至最好避免接觸桌面。