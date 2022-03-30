俄羅斯外長抵達中國料晤王毅　俄烏衝突後首次訪華

俄烏衝突爆發後俄羅斯外長首次訪華，已經抵達中國安徽屯溪，對中國進行為期兩天的訪問，預計將與中國外長王毅舉行雙邊會晤。



據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）已於3月30日抵達中國安徽屯溪，對中國進行為期兩天的訪問，拉夫羅夫將出席第三次阿富汗鄰國（俄羅斯、中國、伊朗、巴基、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）外長會。

此前，中國外交部發言人汪文斌的3月28日的例行記者會上宣布，中國國務委員兼外長王毅將於3月30日至31日在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等六國外長或代表將出席。

汪文斌在3月29日的例行記者會上表示，在第三次阿富汗鄰國外長會期間，將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

2022年3月30日，俄羅斯外長拉夫羅夫乘坐飛機抵達中國安徽屯溪，對中國進行為期兩天的訪問。（俄羅斯外交部）

汪文斌介紹說，中國外交部阿富汗事務特使嶽曉勇大使將主持會議，美國、俄羅斯、巴基斯坦三國阿富汗問題特別代表將出席。中國國務委員兼外長王毅將集體會見各方與會代表。

俄羅斯衛星通訊社的報道稱，3月30日俄羅斯外長拉夫羅夫將與各國外長，包括中國外長王毅舉行一系列會談。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，此次會議將為審議在人道主義和社會經濟領域向阿富汗提供援助提供良好機遇。此外，各方還可就應對阿富汗恐怖主義蔓延和販毒等共同威脅的方法進行「對錶」。

不過中方尚未證實中俄外長將舉行雙邊會晤的消息。

在3月29日的中國外交部例行記者會上，俄羅斯塔斯社記者提問稱，俄羅斯外長拉夫羅夫將於3月31日訪華並出席阿富汗鄰國外長會。你能否介紹會議日程？訪問期間，中俄雙方是否將舉行雙邊會晤？

汪文斌回應說：「我昨天（28日）已經介紹中方將主辦第三次阿富汗鄰國外長會的相關消息，沒有其他內容需要補充。」