東航空難｜美國NTSB為何要前往中國　協助調查意外？｜新聞背後

美國國家運輸安全委員會（NTSB）3月29日表示，中國已發出了簽證，NTSB將派遣調查人員前來中國，協助調查東航MU5735空難。NTSB是美國的機構，為何會牽涉這場意外？NTSB的加入在這次意外又會帶來什麼樣的幫助？



NTSB（National Transportation Safety Board）是美國政府的獨立機構，專責民航及部分重大列車、船運意外事故的調查。是一個歷史悠久、舉足輕重，並為國際航空業建立安全標準的重要組織。

根據國際民航組織（ICAO）規定，當客機發生意外時，事故發生國家應組織調查。這次東航意外發生在中國，所以中國民航局（CAAC）將會牽頭調查。但同時由於涉事的波音客機製造商是美國，恆例上美國亦會派出專家組協助調查，NTSB便是其中的代表。

圖為2021年3月，美國NTSB正在調查聯合航空328號班機引擎爆裂事故。（AP）

而事實上，NTSB前往不同國家協助調查已司空見慣，特別是當該國對空難調查缺乏團隊或專業知識時。而涉及波音客機的意外，NTSB大部分情況下都會加入提供協助。包括在2018和2019年涉及波音737 MAX，印尼獅航和埃塞俄比亞航空的兩宗空難，NTSB均有參與。

NTSB 與波音公司和發動機製造商有密切合作關係，讓他們對航空意外有着豐富和專業的知識。加上NTSB有龐大資源及調查經驗，可加快調查進度及更准確地判斷意外原因。

NTSB會在每年推出一份名為「Most Wanted List」呼籲民航業界改善的項目，直至2014年，NTSB已提出了1.4萬項的改善建議，而超過七成已成為民航業界的守則及標準。一些著名例子包括空中空中防撞系統（ACAS）、地面迫近警告系統（GPWS）等，這些都為今天民航安全帶來重大貢獻。