俄羅斯稱談判「未有突破」 東部南部轟炸持續

俄羅斯周二表示將縮小在烏克蘭首都基輔及另一北部城巿切爾尼哥夫（Chernihiv ）的軍事行動，但周三其他城巿的戰況仍然激烈。最新衛星圖片顯示，馬里烏波爾巿內多處已遭到嚴重破壞。



烏克蘭國家緊急服務中心表示，俄羅斯襲擊南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的地區行政大樓造成的死亡人數已上升至 15 人。作為戰略要塞的中部黑海城巿馬里烏波爾（Mariupol）繼續成為俄軍重點圍攻之地。

俄羅斯總統普京周二晚與法國總統馬克龍通話一小時，普京表示，除非當地烏軍棄械投降，否則俄軍不會停止對馬里烏波爾的轟炸。地球觀測公司 Maxar 發布的衛星圖像顯示，居民區已被夷為平地，俄羅斯大砲的射擊陣地則位於馬里烏波爾巿郊。CNN取得的另一張最新衛星圖像可見，一個紅十字會倉庫至少兩次被炮火擊中。

Maxar Technologies提供的這張衛星圖像顯示，2022年3月29日，烏克蘭馬里烏波爾劇院（右中）和附近建築物遭到破壞。（AP）

已撤離該巿的馬里烏波爾巿長Vadym Boychenko向路透社表示，自俄軍空襲當地以來，已釀成近5000人死亡，包括約210名小童。

在烏克蘭東部親俄分子活躍地區，盧甘斯克州長Serhiy Gaidai在社交平台Telegram表示，城巿利西昌斯克（ Lysychansk ）一處住宅區在周三早上受到猛烈轟炸，「多座高層建築遭到破壞。有關人員傷亡的信息正在確認中。」「許多建築物已經倒塌。救援人員正在努力拯救生還者。」

至於在俄羅斯表示會縮小軍事模規的北部兩城基輔及切爾尼戈夫，基輔副市長波沃羅茲尼克（Mykola Povoroznyk）告訴國營電視台，基輔本身在夜間沒有遭受砲擊。他說：「夜晚相對平靜地過去了，有警報聲和基輔周遭戰鬥的槍聲，但城市本身沒有受到砲擊。」但切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）表示，他認為俄軍的攻擊沒有減弱，反而遭到「大規模襲擊」。