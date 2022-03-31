鎖定共和黨一票　積遜料篤定成美國首位黑人女性大法官

撰文：毛詠琪
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美國總統拜登（Joe Biden）提名51歲、公辯律師出身的積遜（Ketanji Brown Jackson）接替即將退休的替83歲的布雷耶（Stephen Breyer）出任最高法院大法官。隨着共和黨籍的緬因州參議員柯林斯（Susan Collins ）表態支持，幾乎可確保積遜順利出任大法官之位。

上周美國參議院舉行了有關積遜的大法官提名聽證會，緬因州參議員柯林斯周三（30日）表示，她將對此任名投下贊成票。「她擁有擔任最高法院大法官的經驗、資格和正直品格。」「因此，我將投票確認她擔任這個職位。」柯林斯說。

柯林斯的支持讓民主黨在參議院以 50 票對 50 票獲得到至少一票緩衝，這意味不必動用到副總統賀錦麗（Kamala Harris）的決勝票來通過今次任命。參議院民主黨領袖正在促請參議院司法委員會周一就提名進行投票，並在下周晚些時候進行最終參議院投票，以確認積遜的任命。

積遜除了將很大機會成為美國最高法院首位黑人女性大法官，她亦將會是9名大法官之中唯一擁有公設辯護律師背景的。不過，由於即將退休的布雷耶屬於自由派大法官，積遜的繼任將不會改變目前最高法院6：3的保守派佔絕對優勢的局面。

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