美國SEC要求檢查審計底稿約200中概股：完全守規才能繼續交易

傳中美正醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會，美國證券交易委員會主席做出回應。



彭博社3月30日報道，美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）3月29日對中美正在醖釀達成協議以避免約200家中國公司失去在美國上市機會的猜測投下疑問，暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。

根斯勒在29日的採訪中談到中美正在進行的談判時說：「雙方進行了深思熟慮、相互尊重、富有成效的對話，但我不知道最終會如何。這取決於中國當局，坦率地說，對他們來說，這可能是一系列艱難的選擇。」

彭博社指出，根斯勒的強硬言論表明，美國仍堅定不移地要求美國監管機構全面了解中國企業的審計情況。

根斯勒還強調，美國法律讓他幾乎沒有妥協的空間，且國會設定的2024年最後期限正在逼近，除非中國同意美方要求，否則將把中國公司從紐約證券交易所和納斯達克股市摘牌。

根斯勒說：「如果兩年後我們還在原地踏步，『許多公司「』將被停牌。」

對於多家中國企業陸續在美國被迫退市，中國外交部發言人曾多次重申，美國的國際金融中心地位有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。

發言人稱，美國一些政治勢力持續無端打壓在美上市外國公司，反映出其規則制度的隨意性、任意性、不確定性。美方打壓行為對中國相關公司的直接影響相當有限，最終損害的將是美國國家利益和形象，以及美國資本市場的全球地位。