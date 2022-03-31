特朗普稱有拜登兒子「黑材料」　美國白宮回應

美國前總統特朗普（Donald Trump）呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）公開拜登兒子亨特（Hunter Biden）的「黑料」，白宮正面回擊，只有一個人做得出來。

綜合媒體3月31日報道，特朗普29日在接受美國媒體「Just the News」採訪時提到共和黨參議員們在2020年發布的一份調查報告，指控拜登（Joe Biden）的兒子亨特涉嫌「腐敗」，即他擁有的一家公司曾經從莫斯科前市長盧日科夫（Yuri Luzhkov）遺孀手裏收受350萬美元資金。不過共和黨人並未拿出有力的證據證明這一指控。

特朗普稱，「我認為普京了解內情。他應該儘快曝光相關情況，我覺得人們需要知道真相。」

美國前總統特朗普呼籲普京爆拜登之子亨特黑料，此言論遭到美媒抨擊。（Getty）

美國有線新聞網絡（CNN）批評稱，特朗普此舉是「厚顏無恥地公然要求美國頭號對手對他提供國內政治援助」。

CNN報道稱，在特朗普發表這一言論之際，美國司法機構對亨特財務狀況的調查仍在進行中。特朗普任總統期間就一直揪着拜登父子可能在烏克蘭涉貪腐的事不放，並曾在2019年同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的電話通話中要求烏方調查拜登家族的「醜聞」。

1970年出生的亨特是美國總統拜登的次子。2014年至2019年，亨特曾任烏克蘭一家大型能源公司的董事會成員，獲得了豐厚的報酬。美國司法部此前對涉及亨特的交易和潛在的金融犯罪進行刑事調查，但目前還沒有證據支持特朗普關於拜登家族參與腐敗或為個人利益影響美國政策的說法，拜登總統也沒有被捲入調查。

與此同時，亨特否認有不當行為，並表示在刑事調查結束後他將洗清罪名。

拜登之子亨特先後陷入通俄門和通烏門醜聞中。（Reuters）

美國「政治」新聞網和英國路透社均報道，對於特朗普公開呼籲俄普京爆拜登兒子「黑料」一事，白宮通訊聯絡辦公室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）30日作出回應。

她稱，在俄烏衝突之際，發表這些言論的時機非常糟糕，並抨擊「只有一個人（能做出這樣的事）」，那就是特朗普」。

美國政治新聞網Politico指出，關於拜登兒子亨特被認為與東歐寡頭有商業往來一事，白宮很多時候採取迴避態度，解釋亨特並不為美國政府工作。而此次白宮對特朗普言論的回擊，則是直接面對問題。