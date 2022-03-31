歐盟正準備新的制裁　報復俄羅斯要求以盧布支付天然氣

歐盟消息人士當地時間周三（3月30日）表示，歐盟（EU）執委會正準備就俄羅斯入侵烏克蘭而對克里姆林宮實施新的制裁，新措施的力度取決於俄羅斯對以盧布支付天然氣的立場。



英媒3月31日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前表示，他希望包括歐盟成員國在內的「不友好」國家用盧布支付天然氣，這一要求遭到了西方國家的拒絕。

其中兩位消息人士稱，歐盟新的一攬子制裁措施最早可能在下周準備就緒。

他們稱，執委會正在與歐盟各成員國政府就「合規方案」進行磋商。這將包括歐洲領導人上周在一次峰會上達成一致的內容，即確保現有制裁無法被繞過，特別是針對被列入黑名單的個人的制裁。

官員們一再表示，可以利用離岸司法管轄區的家庭成員、加密貨幣、信託基金和空殼公司來規避對寡頭的制裁。

俄羅斯自己設置天然氣出口禁令？

最終將提出什麼措施仍在討論中，但消息人士稱，如果普京堅持要求用盧布支付天然氣供應，歐盟可能會在新的一攬子計劃中增加更嚴厲的制裁。歐盟目前40%的天然氣供應來自俄羅斯。

克里姆林宮周三表示，在普京設定的3月31日最後期限之後，將逐步、而不是立即要求用盧布付款。

其中一位歐盟消息人士表示，歐盟可能的反應將取決於俄羅斯為天然氣付款事宜設定的時間和細節。

一位歐元區官員對路透表示，如果普京繼續威脅要以盧布支付，預計歐元區財長周一將討論如何進行報復。

第五位歐盟消息人士表示，如果普京在用盧布結算方面信守諾言，那可能會導致俄羅斯實際上自己設置了天然氣出口禁令。