美國國務院發表年度香港政策報告

美國國務院在3月31日（周四）就《香港人權與民主法案》發表2022年度香港政策報告（Hong Kong Policy Act Report），指出在過去一年中國中央政府繼續瓦解香港的民主制度，對司法機構施加前所未有的壓力，並扼殺學術、文化和新聞自由。「隨著香港回歸25週年臨近之際，中國對港收緊統治，香港的自由正在減少。」



年度報告指出，中國大人常委會通過決定，對香港的選舉制度進行徹底改革，阻止未經北京批准的政治團體參與，並大大削弱了香港選民選舉代議士的能力。中國和香港政府針對與該地區民主運動有關聯的團體、協會、媒體公司和工會進行突擊搜查、逮捕、起訴和資產凍結，造成寒蟬效應並迫使他們和其他組織停止運營，包括香港《蘋果日報》和《立場新聞》。在北京的支持下，香港政府繼續利用國家安全法破壞權利和自由，包括《基本法》和《中英聯合聲明》保護的自由。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

Democratic institutions, rule of law, and individual liberties form the bedrock on which vibrant societies grow. We stand with people in Hong Kong as they seek to uphold academic, cultural, and press freedoms. https://t.co/ufrm1xHitJ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022

報告指，香港警方和檢察官使用國安法去長期拘留一些以非暴力方式表達政治意見人士，包括47名活躍分子和政客因參與 2020年7月的非官方初選而被指控「顛覆國家」。根據國安法，被指控的人是除非法官有充分的理由相信被告「不會繼續從事危害國家安全的行為」，否則拒絕保釋，「是下一個極其廣泛和模糊的標準」。在過去一年，香港政府限制了悼念1989年天安門事件的活動及文化作品，至少33名人士因涉相關活動而被拘捕、檢控及定罪。