美國增派武器運抵鳥克蘭　包括毒刺及標槍導彈

美國國防部新聞秘書柯比（John Kirby）在周四簡報會上說，總統拜登在3月16日簽署的8億美元對烏克蘭援助計劃中，首輪的六批安全援助物資已送抵當地，包括烏克蘭要的導彈系統及其他小型武器。



這些貨物不只是武器， 「武器系統」、「支持和維持物品」包括食物、防彈衣、頭盔、小型武器和彈藥、醫療用品和急救箱。烏克蘭方面要求的「標槍」（Javelins）及「毒刺」（Stingers）導彈系統亦包括在這首輪物資之中。

烏克蘭政府於3月下旬向美國提交了最新的軍事援助清單，其中包括「標槍」防空導彈及「標槍」反坦克導彈，每日各500枚，其他要求的武器還包括軍機、攻擊直升機及S-300防空導彈。

在俄軍入侵烏克蘭的首兩周內，美國及其他北約盟友已向烏克蘭派送出約1.7萬枚反坦克導彈及2000枚防空導彈。美國在3月16日簽署的援助方案，便包括額外的800枚毒刺及2000枚標槍。為應付烏克蘭的龐大需求，國防部正著手加大生產線製造兩類導彈。

國防部官員們日前表示，可能不得不要求國會提供額外資金，以支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，包括補充美國運往基輔的武器庫。