烏克蘭｜俄軍撤離切爾諾貝爾核電站 北約稱俄軍僅是重新部置
撰文：歐敬洛
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烏克蘭確認俄軍已從切爾諾貝爾前核電站撤離，當局表示隊伍正向白羅斯邊境出發。不過北約指俄軍整體並非正在撤軍，而是重新部署，加強其在頓巴斯地區的攻勢。
烏克蘭國家核電公司Energoatom表示，切爾諾貝爾目前已交還烏克蘭工作人員控制。公司指俄軍部分人員在切爾諾貝爾的污染區挖起壕溝，接受到輻射感染，部分士兵似乎不知道他們身處危險區域中。
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俄羅斯宣布減少對基輔及北部城市的軍事行動，但攻勢仍然持續。北約情報指出俄軍並非在撤退，而是重新部署，加強對頓巴斯地區的進攻，同時對基輔保持壓力，意味俄軍可能發動更多攻勢。
另外，秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約感受到一種新的緊迫感，正面臨新的安全威脅。北約將在6月馬德里峰會上採取進一步措施，討論「北約2030年議程」，制定新戰略構想，為北約未來十年定下指導文件。