美菲「肩並肩」聯演之際　解放軍11架軍機巡台

美國與菲律賓年度「肩並肩」演習選在靠近台灣地區的菲律賓北部海域進行。與此同時，解放軍戰機巡航台灣。



綜合媒體4月1日報道，據台軍空軍3月31日發布的解放軍軍機動態，11架解放軍軍機巡邏台「西南防空識別區」，其中2架轟-6深入台「東南方空域」。

據台灣中央社3月31日報道，美國和菲律賓3月28日展開年度「肩並肩」聯合演習，共出動近9,000名官兵，規模約30年來首見，地點選在靠近台灣地區的菲律賓北部海域等處。

報道稱，台軍空軍3月31日晚間發布解放軍軍機動態稱，11架解放軍軍機（1架空警-500、2架轟-6、4架殲-10、4架殲-16）白天飛入台「西南防空識別區」，其中2架轟-6深入台「東南方空域」。台軍空軍派遣巡邏兵力應對、廣播「驅離」，並用防空導彈進行「追監」。

報道稱，據台防務部門統計，2022年1月23日解放軍派出39架次軍機巡台，為今年以來數量最多的一次。

有內媒分析稱，美國對菲律賓的戰略地位一直非常重視，特別是在「印太」戰略不斷深化的背景下，美國希望將菲律賓納入其中，成為其在該地區盟友和夥伴體系的重要支點。從企圖來看，美國之所以積極與菲律賓互動，其目的是希望菲律賓在南海問題上對華強硬。與此同時，美國還希望將菲律賓樹立成其在西太平洋的代理人，以掌握在這一地區的話語權，所造成的直接影響就是，南海地區安全形勢將會因為美國的從中作梗而變得更加嚴峻。