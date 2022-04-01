中歐峰會今日舉行　英媒：歐盟擬向中國領導人擺出強硬立場

多次被推遲的中歐峰會4月1日即將登場，歐盟官員認為受烏克蘭局勢影響，即將舉行的中歐峰會將是最艱難的。



英媒3月31日歐洲一名高級官員的話稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在中歐峰會上計劃向中國國家主席習近平表示，「戰爭不符合中國利益」，還將指出向俄羅斯提供武器並幫助俄羅斯規避制裁將對歐盟與中國關係造成影響。這位官員進一步披露，影響可能包括制裁。

該名歐洲高級官員指出，北京支持俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動使得歐盟27個成員國在多年的分歧後聯合起來，針對中國採取「強硬立場」。「這將是我們參加過的最艱難的峰會」。

另據德國之聲3月31日稱，歐盟領導人期待在與中國的峰會上討論烏克蘭戰爭的議題。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「我們必須確認中國站在歷史正確的一邊。」歐盟試圖警告中國不要支持俄羅斯對烏克蘭的侵略，並利用其影響制止這場戰爭。但分析人士懷疑中歐峰會能否達到這一目的。

此外，歐盟理事會在一份聲明中稱，歐盟國家希望以可持續的方式恢復同中國的人權對話，並討論氣候變化、應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等共同關心的問題。

2022年3月24日，拜登（左）召集歐盟領導人在布魯塞爾舉行三大峰會，分別是北約特別峰會、七國集團（G7）首腦峰會和歐盟峰會。（AP）

在這之前，美國總統拜登（Joe Biden）剛剛結束訪問歐洲。美國媒體3月22日披露，中歐峰會前美國和歐盟一直在協調立場，美國總統拜登協調歐盟一起警告中國不要幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。